Yandaş anketçiye göre bilr fark 2 puan!

AKP’ye ‘militan’ denilebilecek kadar yakınlığıyla bilinen Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar Araştırma’nın son anketi Erdoğan’ın işinin ne kadar zor olduğunu ortaya koydu. Optimar’a göre bile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında sadece iki puan fark var.





14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlere 5 haftadan az bir süre kaldı. Anket şirketleri seçime ilişkin araştırmalarını yayınlıyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarına yer verdi.





“Yeni anket çıktı… Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter mi?” başlıklı yazısında, Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir’in anketinde ulaştığı sonuçları aktardı. Optimar’ın 1-7 Nisan tarihleri arasında 4 bin 745 kişi ile yüz yüze yaptığı ankette, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz” sorusu yöneltilmiş.





Selvi’nin aktardığı sonuçlara göre, ankete katılanların yüzde 45.9’u Erdoğan yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 43.9 çıktı. Muharrem İnce diyenler yüzde 8.3 olurken, Sinan Oğan’a destek yüzde 1.7 çıkıyor. Optimar’a göre bile Erdoğan’ın birinci turda kazanma ihtimali yok ve yine Optimar’a göre bile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında sadece 2 puan fark var.





Bazı anket firmalarının açıkladı son oranlar şöyle:





Metropoll Yöneylem Araş.





Recep Tayyip Erdoğan 41,1 41,6





Muharrem İnce 5,0 9,1





Kemal Kılıçdaroğlu 42,6 46,4





Sinan Oğan 2,2 2,9