AKP'de liste krizi: İl Başkanı’ndan Erdoğan’a Twitter’dan çağrı

Aslen Tokatlı olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in AKP’den Ordu 1. sıra milletvekili aday gösterilmesi partide krize neden oldu. AKP Ordu İl Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Binicioğlu’nun Mahmut Özer’in aday gösterilmesine tepki göstererek istifa etmesinin ardından AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek bayrak açtı.





Ordu'daki milletvekili listelerine itiraz eden Tomakin, "Ordu’da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum" dedi.





İşte AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'in paylaşımları şu şekilde:





"Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.





Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor.









Ordu’da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum.





Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz."



