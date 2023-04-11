Samanyolu Haber /Gündem / Memleket Partisi'ndeki 'Beşli çete' iddiası doğru çıktı /11 Nisan 2023 10:24

Memleket Partisi'ndeki 'Beşli çete' iddiası doğru çıktı

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, eşi Sinan Sayan'ın 'Kolin' inşaatta çalıştığına dair gündeme gelen iddiaları kabul etti. İpek Sayan eşi hakkında, "Yönetici değil, CEO değil; liyakatiyle girmiş normal çalışan" diye konuştu.

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Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan’ın eşi Sinan Sayan'ın; hükümete yakın ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından "beşli çete" olarak adlandırılan Kolin’de üst düzey yönetici olarak çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.

İddiaların gündem olmasının ardıdan Özkal, katıldığı canlı yayında eşinin Kolin'de çalıştığı iddialarını doğruladı ancak yönetici olmadığını belirtti.

"YÖNETİCİ DEĞİL, NORMAL ÇALIŞAN"
Sayan eşi hakkında, "Yönetici değil, CEO değil; liyakatiyle girmiş normal çalışan" dedi.

TV100’de konuşan Sayan, şu açıklamalarda bulundu:

"Sosyal medyada kendine gazeteci diyen kuruluşlarda linç kampanyası başlatıldı. Kendi listelerine güvenmedikleri için Ankara 1. Bölge 1. sırada kim var. İpek hoca var yıpratalım. İpek hocanın eşi nerede çalışıyormuş işte Kolin firmasında çalışıyor diye bir linç kampanyası başlatalım. Ben bunlara gülüyorum. Kendisi ilgili şirkette CEO değil, yönetim kurulunda değil, üst düzey karar verici durumunda değil. Takım lideri olarak çalışıyor. Liyakatiyle girmiş bir insan. Zaten CV'si de açık herkes girip bakabilir."
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