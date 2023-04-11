Samanyolu Haber /Gündem / CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırıda bulunan şüpheliler serbest /11 Nisan 2023 10:27

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırıda bulunan şüpheliler serbest

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, 6 Nisan Perşembe Günü saat 04.00 sıralarında gerçekleşmişti. CHP İl Başkanlığı yakınlarında havaya ateş edildiği ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonrası Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan ateş edildiği belirlenmişti. Kamera görüntülerini inceleyen polisin çalışması sonrasında otomobilin sahibi Arif P.(26), Berkan Ö.(22), Anıl Ö.(20) ve Ferhat E.E.(23) gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden, olay sırasında araç içerisinde olmayan Anıl Ö'nün serbest bırakılmasına karar verildi. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorguları yapılan üç şüpheli, yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın polis merkezine imza atma şartıyla serbest bırakıldılar.

Havaya ateş etme eylemini gerçekleştirdiği kamera kaydıyla sabit olan ve tüm aramalara rağmen yakalanamayan E.D. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama talebinde bulunulmuştu. Olay gecesi havaya ateş etme anlarını sosyal medya hesabından canlı yayın yapan şüphelilerden E.D'nin ateş etme eyleminin CHP İl binasına yönelik olmadığının kamera görüntülerinden açıkça anlaşıldığı belirlenmişti.
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