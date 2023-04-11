Samanyolu Haber /Gündem / Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa: 'Fırıldak olmaya gerek yok' /11 Nisan 2023 10:48

Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa: 'Fırıldak olmaya gerek yok'

Cumhur İttifakı’na katılan Yeniden Refah Partisi'nde sular durulmuyor. Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla toplam 25 kişinin partiden istifa ettiğini duyurdu.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılım kararı sonrası partide başlayan istifa dalgası sürüyor. Partinin Samsun İl Başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 25 kişi toplu istifa etti.

İl Başkanı Salih Şahin toplu istifayı sosyal medya hesabından, “Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın sözüyle bir saniyesine hükmedemediğimiz bir dünya için fırıldak olmaya gerek yok. Onurumuzla, doğrularımızla yüzde 7’ye çok yakınken yalanla dolanla olmayacak bir meçhule gidemeyiz, gitmeyeceğiz. Tüm Samsun’lu hemşerilerime ve bizi seven bizim için buraya gelen emek veren imza veren yanımızda olan dostlarımıza duyulur. Hakkınızı helal edin” sözleriyle duyurdu.
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