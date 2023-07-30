Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca duyurdu! Bunu yapmak artık yasak /30 Temmuz 2023 00:32

Bakan Koca duyurdu! Bunu yapmak artık yasak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Buna göre sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasaklandı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle; sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütler belirlendi, bu faaliyetlerin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

YASAKLANDI

Yönetmeliğe göre; sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasaklandı. Tanıtım ve bilgilendirmelerde; genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulması zorunlu kılındı. Sağlık hizmet sunumuyla ilgili bilgilendirmeler, sadece konusunda hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılabilecek.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetlerini düzenlemek ve disipline etmek, bu alanda ilgili paydaşlarla etkin bir koordinasyon ve işbirliği sağlamak amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir” dedi.
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