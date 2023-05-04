Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Nebati'nin zor anları: Gittiği konserde yangın çıktı /04 Mayıs 2023 22:39

Bakan Nebati'nin zor anları: Gittiği konserde yangın çıktı

AKP'nin seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı. Konseri izlemeye giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise korumaları tarafından alandan uzaklaştırıldı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde AK Parti teşkilatının düzenlediği, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de katıldığı Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı. Yangın sonrası Bakan Nebati ve şarkıcı Kurtoğlu, alandan çıkarıldı.

HalkTV'de yer alan habere göre AKP teşkilatı tarafından Tarsus’ta düzenlenen Cengiz Kurtoğlu konserinde teknik malzemelerin bulunduğu TIR’da yangın çıktı. Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle, konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, korumalar eşliğinde makam aracına alınıp, olay yerinen uzaklaştırıldı.

Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, konsere gelen vatandaşlar ise dağıldı.
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