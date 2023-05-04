"6'lı masayla ilgili ses kaseti" itirafı Soylu'yu zora soktu: O kayıt nasıl elde edildi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HaberTürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Seçim gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, 6'lı Masa ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Muhalefetin yabancı ülkelerle iş birliği içinde olduğunu ve seçimlere dışarıdan müdahale edildiğini öne süren Bakan Soylu, Avrupa Birliği Büyükelçisi'ni seçim politikalarıyla ilgili bilgilendirdiğini öne sürdü.







"SES KAYDI NASIL ELDE EDİLDİ?"



Bugün de bir canlı yayına katılan Soylu'ya; ''Dün katıldığınız bir yayında 6'lı masanın toplantısı sonrası CHP'li bir ismin bir AB büyükelçisine gittiğini iddia ettiniz. Hatta 'Ses kaydı var.' dediniz. Nasıl elde edildi o ses kaydı? Mahkeme kararı var mıydı?'' sorusu yöneltildi.







"DEVLETLER KENDİLERİNİ AJANLIK FAALİYETLERİNE KARŞI KORUR"

Hukuksuzluğu itiraf eden Bakan Soylu şu yanıtı verdi: ''Birisi ajanlık faaliyeti yapıyorsa Türkiye'nin ajanlık faaliyetini takip etmek görevidir. Birisi ajanlık faaliyeti yapıyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin takip etmesi görevidir. Bunu bugün söylüyor değilim aylardır söylüyorum."

