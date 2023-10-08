Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Yerlikaya: 2 bin 554 firari yakalandı /08 Ekim 2023 10:40

Bakan Yerlikaya: 2 bin 554 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kahramanlar” operasyonları kapsamında aranan 2 bin 554 firarinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kahramanlar” operasyonları kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firarinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında, "Kahramanlar Operasyonları kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı. Yakalanan şahıslardan: 12’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı; 91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı; 2 bin 451’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi" bilgilerini aktardı.

Bakan, "Operasyonları düzenleyen polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.
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