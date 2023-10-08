BM'den İsrail ve Lübnan'a 'itidal' çağrısı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı 'Aksa Tufanı' isimli saldırıların ardından tırmanan Lübnan-İsrail gerginliğinin daha da artmaması için taraflara itidal çağrısı yaptı.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Lübnan ve İsrail arasındaki 'Mavi Hat' olarak tanımlanan sınırı denetlemekle görevli olan UNIFIL, Lübnan topraklarından İsrail'e fırlatılan roketler ve ardından İsrail ordusunun buna karşılık vermesiyle başlayan gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaparak, gerginliğin daha ciddi bir boyuta ulaşmaması için her iki tarafla temas halinde olduklarını aktardı ve güçlerinin görevlerinin başında kalmaya devam edeceğini belirtti. Açıklamada, her iki tarafa da güvenlik durumunun daha da kötüleşmemesi için itidalli davranma çağrısında bulunuldu.





ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e dün başlattığı saldırıya ilişkin Türkiye ve pek çok dünya liderinin şiddetin azaltılması yönündeki çağrılarını desteklediklerini duyurdu.







ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından Filistin ile İsrail arasındaki gelişmeler hakkında paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Filistin ve İsrail'de insanların büyük çapta acı çektiğine tanık oluyoruz. İtidalli olunması ve şiddetin azaltılması çağrısı yapan Türkiye hükümetine ve birçok dünya liderine katılıyoruz" denildi.





İSRAİL ORDUSU ÖLEN 26 ASKERİn KİMLİKLERİNİ AÇIKLADI

Öte yandan, İsrail ordusu, 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen 26 askerin ismini paylaştı.





Ordudan yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden 26 askerin isimlerinin yayınlanmasına izin verildiği, ölenlerin ailelerine de bilgi verildiği belirtildi. İsrail ordusu, resmi internet sitesinde öldürülen askerlerinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı bir bağlantı paylaştı. İsrail radyosundan yapılan açıklamada ise ölenler arasında Nahal Tugayı Komutanı, Tekşuf Taburu Komutanı, Maglan Birliği Komutan Yardımcısı, bir bölük komutanı ve iç cephe komutanlığında bir grup liderinin bulunduğuna dikkat çekildi.





Ne olmuştu?





Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e 'Aksa Tufanı' isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İki taraftan yapılan açıklamalara göre, 8 Ekim Pazar sabahı itibarıyla 500'den fazla kişi saldırı ve çatışmalarda yaşamını yitirdi.