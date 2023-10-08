Erdoğan'ın yeni ekibine tepki: Kızılcık şerbeti içtik

Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden genel başkan seçildiği 'AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne dair açıklamalarda bulundu. Sayan, 48 ismin değiştiği 75 kişilik MKYK listesi için eleştirilerde bulundu.







Sayan'ın o paylaşımı:





"Bazı isimlere sadece Cumhurbaşkanıma ve Partime yanlışım olmasın diye oy verdim. Yoksa asla oraya seçilmeyi hak etmiyorlar. Sadece kendi pozisyonları için çalışıyorlar..



İyi insan olabilirler ama asla iyi partili değiller.

Hatta Mayıstaki seçimde Partimizin adaylarının aleyhine çalıştılar. İlçe başkanımıza az çalışın dediler. Bugün o şahıslara birliğimiz adına oy verdim Ama içim cız etti.. Partimizin birliği ve Cumhurbaşkanımıza olan sadakatimizden dolayı “kızılcık şerbeti içtik” demeye devam edeceğiz.."