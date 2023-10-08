İsrail operasyon başlattı; Yüzlerce ölü, binlerce yaralı var!

Gazze'den sabah saatlerinde İsrail yönüne bir dizi roket atıldı. İsrail içinde Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşim yerlerinin yanı sıra Usdud (Aşdod), Askalan (Aşkelon), Birüssebi'de (Berşeva) saldırı sirenleri çaldı.







Gazze Şeridi'nden uzakta büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan roketlerden bazılarını imha etti, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.





GAZZE'DEN İSRAİL'E ROKETLER FIRLATILDI



Cumhuriyet'in haberine göre İsrail ordu radyosu, Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 100 İsraillinin öldüğünü duyurdu. Ülke genelinde yaralı sayısının 1000'i geçtiği ifade edildi.





Gazze Şeridi'nden çıkan Filistinli silahlı gruplar, sınır çevresindeki İsrail yerleşim yerlerine girdi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) Filistinli silahlı grupların Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiğini, bölgede çatışma yaşandığını belirtti.





Filistinli silahlı grupların bazı İsraillileri alıkoyduğu, silahlı kişilerin önünde elleri başlarının üzerinde bağlı yerde yüzükoyun yatan erkeklerin fotoğrafları paylaşıldı.





İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı silahlı grup, çevredeki yerleşim yerlerine girdi.





Sosyal medyada, Filistinli silahlı grupların Gazze şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde dolaştığı görüntüler paylaşıldı.





ASKALAN KENTİNDE SİYAH DUMANLAR YÜKSELİYOR



Askalan kentinde İsrail ordusunun ve güvenlik güçlerinin kentte geniş biçimde yayılarak yoğun güvenlik önlemi aldığını bildirdi.





Gazze'den fırlatılan roketler nedeniyle kentte sık aralıklarla saldırı alarmları çalıyor, roketlerin isabet ettiği bazı bölgelerden siyah dumanlar yükseliyor.





İsrail'e ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzelerin roketlere isabet etmesi sonucu gökyüzünden patlama sesleri geliyor. Kentte trafik çok seyrek ilerliyor ve İsrail ordusu çeşitli noktalarda kontrol noktalarında bekliyor.





Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, bu sabaha karşı İsrail'e yönelik başlattıkları saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.





Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık" dedi.





İSRAİL ORDUSU KARŞI SALDIRI BAŞLATTIĞINI DUYURDU



İsrail ordusu, onlarca savaş uçağıyla Gazze'ye hava saldırısı başlattığını duyurdu.





İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı. Gallant, Gazze Şeridi çevresindeki 80 kilometre yarıçapındaki alanı askeri bölge ilan etti.





ÜLKE GENELİNDE OHAL İLAN EDİLDİ



İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de kolluk kuvvetlerine ek yetkiler tanıyan, "sivil olağanüstü hal" ilan edildiğini duyurdu. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun haberine göre (KAN) Ben-Gvir, "sivil olağanüstü hal"in yanı sıra, gönüllü polis sayısının artırılması talimatını verdi.





İsrail Polis Sözcülüğü de Gazze çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde, vatandaşların sokağa çıkmamasını ve evlerinde kalmalarını istedi.





GAZZE ŞERİDİ ÇEVRESİNDEKİ İSRAİL YERLEŞİMLERİNDE DOLAŞIYOR

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze sınırına yakın bazı bölgelerde yaşayan İsrailliler, evlerinin çevresindeki sokaklarda Filistinli silahlı grupların dolaştığını söyledi.





Haaretz gazetesinin İsrail polisine dayandırdığı habere göre, 60 kadar silahlı Filistinlinin 14 ayrı İsrail bölgesine girdiği değerlendiriliyor.





İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, Hamas'ın sabah başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda İsrail'e yaklaşık 2 bin 200 roket fırlattığını kaydetti.





SİLAHLI UNSURLARININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Hamas, sosyal medya hesaplarından, İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı “Şahin Sürüsü” adını verdiği “silahlı kuvvetlerinin” Aksa Tufanı operasyonu öncesi hazırlıklarının görüntülerini yayınladı.





Görüntülerde, motorlu paraşütlü İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının “İsrail askeri noktaları” olarak dizayn edilen alanlarda tatbikat yaptığı görüldü.





Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, videolu bir ulusa sesleniş konuşması yayınladı.





"BU BİR SAVAŞ"



İsrail vatandaşlarını uyaran Netanyahu, "İsrail vatandaşları savaştayız. Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş. Hamas sabah saatlerinden itibaren İsrail vatandaşlarına karşı kanlı bir sürpriz saldırı başlattı. Sabah saatlerinden itibaren bunun içindeyiz." ifadelerini kullandı.





İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonda görüştüğü belirtildi. Netanyahu'yu telefonla arayan Biden, ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını ve Tel Aviv'in kendini savunma hakkını desteklediğini söyledi.





Netanyahu'nun da Biden'a koşulsuz desteği için teşekkür ederek, "İsrail'in sonunda kazanacağı uzun sürecek, güçlü bir harekatın şart olduğunu" dile getirdiği aktarıldı.





Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Biden’ın, “ABD, İsrail'e düşman olan ve bu durumdan çıkar sağlamaya çalışan herhangi bir tarafa karşı da uyarıda bulunuyor” ifadesine yer verildi.





"FİLİSTİN HALKININ KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VARDIR"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail saldırıları karşısında Filistin halkının kendini savunma hakkının olduğunu söyledi.





Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey sivil ve güvenlik yetkililerini Ramallah'ta topladı.





1697 KİŞİ YARALANDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından,"Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin yaşamını yitirdiği, 1697 kişinin yaralandığı belirtildi.





Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişinin hayatını kaybettiğini, 1610 kişinin de yaralandığını belirtmişti.





ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" isimli saldırıda ölü sayısı 250'ye yükseldi.





Saldırıda 1100 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.