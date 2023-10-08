Samanyolu Haber /Gündem / Liste dışı kalmıştı; Erdoğan'ın yeni ekibine ateş püskürdü /08 Ekim 2023 11:58

Liste dışı kalmıştı; Erdoğan'ın yeni ekibine ateş püskürdü

AKP’nin yeni MKYK’sine giremeyen isimlerden Şamil Tayyar, “Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AK Parti’yi için için çürütüyor” dedi. MKYK'ya seçilemeyen Şamil Tayyar, Twitter biyografisinde yer alan AKP kısmını sildi.

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AKP’nin dün yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde MKYK listesine alınmayan eski MYKY üyesi Şamil Tayyar’dan bir çıkış geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, “Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AK Parti’yi için için çürütüyor” ifadelerini kullandı. 

Tayyar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kongrenin ardından bir küçük tespit ve uyarı olarak kenarda dursun. Yeni politika, vizyon ve kadrolara dair değişim talebini, toplumsal ihtiyaçlar ve siyasal dinamikler şekillendirir. Bu gerçeklikten kopuk, iç iktidar hesabına dayalı keyfilik, karar alma sürecinde etkisi olmayan üç beş isimle sınırlı değişiklik, sadece değersiz istatistiki veridir, değişim değildir. Ne var ki Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgesi sananlar, Erdoğan sonrası hesaplarını ‘değişim’ ambalajıyla sunuyor. Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AK Parti’yi için için çürütüyor.

“BU YOZ AKIL…”
Oy oranının yüzde 50’den 35’e inmesinin siyasi/sosyal sebeplerini üreten bu yoz akıl, belediye başkan adaylarının belirlenmesinde de etkili olursa, telafisi güç siyasi hasar oluşabilir. Üzgünüm, bir ekip, cehenneme giden yolu iyi niyet taşlarıyla döşüyor.”
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