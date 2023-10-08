Sabah kalkar kalkmaz yatağınızı mı topluyorsunuz? Sakın yapmayın...

Sabahları uyandıktan hem sonra yatağın toplanmaması gerektiğine dair dikkat çeken bir uyarı geldi. Gerçek Gündem'in haberine göre alanında 40 yıllık uzmanlığa sahip olan Martin Seeley şunları sıraladı:





"Ortalama bir insanın gecede 500 mililitre terlediği göz önüne alındığında, doğal olarak yatak ortamınız sabahları toz akarları için mükemmel bir üreme alanıdır. Bu nedenle nemin dağılmasına yardımcı olan ve yatağınızdaki genel nemi azaltan daha iyi havalandırma sağlamak için yatağınızı en az 30 dakika açık bırakmanız önemli."





Bu nedenle gece boyunca neredeyse iki su bardağına denk gelen terinizin buharlaştığından emin olmak için çarşafları bir süreliğine öylece bırakmanın hiçbir zararı olmaz. 2006'da Britanya'da yapılan bir araştırma, bunun akarlarla mücadelede yararlı olabileceğini öne sürüyor.







Toz akarları insanlara doğrudan zarar vermez ancak özellikle de astımla mücadele edenlerde alerji semptomlarını şiddetlendirir. Amerikan Akciğer Derneği'ne göre burun akıntısı, göz sulanması ve hapşırma gibi fiziksel reaksiyonları tetikleyen aslında toz akarlarının dışkılarıdır.







Toz akarlarına karşı özellikle duyarlı olmasanız bile, uyandıktan sonra çarşafların bir süre nefes almasına izin vermek yine de faydalı olabilir. Genel olarak nemi tekstil ürünlerine ve birçok ortama hapsetmek akıllıca bir fikir değil. Çünkü bakteri, küf ve koku için üreme alanı haline gelebilir. Semptomsuz uyuyabildiğinizi fark ederseniz, sabah kalkar kalkmaz yatak toplama rutinize devam edebilirsiniz. Ancak yataktayken alerjiye bağlı rahatsızlık hissediyorsanız bu yeni alışkanlığı denemeniz faydalı olabilir.







"Birçok çalışma, uyku için en iyi oda sıcaklığının yaklaşık 65 Fahrenheit (18,3 santigrat derece) olduğunu ortaya çıkardı; bu da ilginç bir şekilde toz akarlarının büyümesi için en uygun sıcaklıktır. İçinde bulunduğumuz dönem, yazın yüksek nem seviyeleri nedeniyle toz akarlarının arttığı bir dönem olduğundan, nem seviyelerinin düştüğü kış sonlarına kadar önümüzdeki birkaç ay boyunca yatağınızın nefes almasına izin vermek çok önemli."

