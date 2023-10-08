‘İntikam duygusu ile alınmış bir karardır’

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ‘kanunsuz ceza olmaz’ ilkesi gereği Türkiye aleyhine hak ihlali kararı vermesine rağmen ByLock kullandığı, Bank Asya’da hesabı olduğu ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkûm edilen Nurcan ve Abdulkadir Arslan çiftinin Edirne’de tutuklanmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.







Anne ve babaları aynı anda tutuklanan 7 yaşında beşizler ve 13 yaşındaki ablanın ortada kaldığını söyleyen Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul, Türkiye’de çok acımasız, adaletsiz ve merhametsiz bir dönem yaşandığına belirtti.





Devletin izniyle açılan kurum ve kuruluşlara para yatırdığı, çalıştığı ve üye olduğu için insanların hapse atıldığına dikkat çeken Kuytul, darbe yapanların cezasını çekmesini istedi.





28 Şubat sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yönetime doğrudan el koymadan Erbakan hükümetine post modern darbe yapan generallerin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaşlılık gerekçesiyle affedildiğine işaret eden Alparslan Kuytul, Neden hukuku işletmiyorsunuz? Bu öfke nedir bu kin nedir? Ya bunlar senin babanı mı öldürdü? Nedir bu kin ve nefret?.’’ diye sordu.





ByLock kullanma, Bank Asya’ya para yatırma ve gizli tanığın ifadesiyle tutuklanan 7 yaşındaki beşiz ve 13 yaşındaki 6 çocuğu olan anne babanın tutuklanmasıyla ilgili konuşan Alparslan Kuytul şu ifadeleri kullandı:





‘BU ÇOCUKLARIN GÜNAHI NE? BU TAMAMEN İNTİKAM DUYGUSU İLE ALINMIŞ BİR KARARDIR’

‘‘Çok acımasız, adaletsiz ve merhametsiz bir dönem yaşıyor Türkiye. Merhamet ölmüş, insanlık ölmüş. Bu çocukların günahı ne. Buna bir müdahale olması lazım.







Bu tamamen intikam duygusu ile alınmış bir karardır. Bu kararın içerisinde siyasi talimat vardır. O hakimlerin hiç mi zerre kadar vicdanı yok. Bu ailenin 6 çocuğu var, en büyüğü 13 yaşında ve diğerleri de 5’i beşiz olarak dünyaya gelmiş. Sıkıntılı bir hayatları var ve anne baba ikisi birden hapse atılıyor. Bu nasıl bir vicdansızlıktır. Bu çocuklara kim bakacak? Bu çocuklardan yarın birisi ölürse vallahi bu kararı verenler de bu talimatı verenler de bundan mesul olacaklar.





AİHM KARARI VAR, NEDEN HUKUKU İŞLETMİYORSUNUZ

Ne yapmış bu insanlar Bank Asya’da paraları varmış. Bank Asya resmi kanunlara göre açılmış bir bankaydı. Birçok insan para koydu oraya devletin izniyle açılan bir bankaydı. ‘F...’ dediklerinizle siz yıllarca beraber değil miydiniz? Siz devleti idare edenler, istihbaratın başındakiler eğer bunlarda bir şey varsa siz önce anlamalıydınız, siz anlamadınız da halk mı anlayacak? Bu nasıl bir vicdansızlıktır, sırf korku ortamı oluşturmak için yapılıyor bunlar. Ya bunlar ByLock kullanmışsa zaten AİHM kararı var, Yargıtay’ın koştuğu şartlar var. Bank Asya kesin delil değil, ByLock kesin delil değil. Neden hukuku işletmiyorsunuz? Bu öfke nedir bu kin nedir? Ya bunlar senin babanı mı öldürdü nedir bu kin ve nefret? Darbe yapanlar suçlu ama bu insanların bir şeyden haberi yok. Bu çocuklar daha 7 yaşında. 5 tane hastalıklı çocuk. Başımıza geldiğini düşünelim 5 tane hasta çocuğun var, beşiz, yaşları 7, biri de 12 yaşında 6 çocuk. Ana yok baba yok bunlara kim bakacak. Vallahi olacak iş değil.





ZULMEDECEKSEN BARİ SIRAYLA ZULMET

28 Şubat’ı yapan generaller hepsi bırakıldı yaşlarından dolayı. Eğer yaş bir mazeret oluyorsa bunlar Erbakan hocayı devirdiler. Ya bu Erbakan senin hocan değil miydi? Senin hocana karşı darbe yapanları affettin cumhurbaşkanı olarak sana karşı darbe yapanları affetmiyorsun. Kaldı ki ben darbe yapanları affet demiyorum o kadar insani öldürdülerse cezasını çekecek. Ben darbeciyi affet demiyorum Bank Asya’ya para yatırmış, ByLock kullanmış, yok onların evlerinde kalmış, onların dershanesinde öğretmenlik yapmış. Yav arkadaş dershane devletin resmi izin verdiği dershane. Millet zaten işsiz güçsüz, adam orada iş bulmuş çalışmış. Sen orada çalıştığına bakma adam kötü bir şey yapmış mı sen ona bak.





Sen zulmedeceksen bari bu çocukların annesini sonra hapse, bari sırayla zulmedin. Yeter ya insanını vicdanı götürmüyor artık.’’



