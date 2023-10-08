Akit yazarı Karahasanoğlu: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz?

Ali Karahasanoğlu, ‘Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz?’ başlıklı yazısında, özetle şu ifadeleri kullandı:



…







Anayasayı değiştirme girişimi, geliyor geliyor, “Sizin derdiniz, darbecilerin anayasasını değiştirmek değil, Laikliği değiştirmek” noktasında tıkanıyor..







İki yüze yakın maddesi olan anayasayı değiştirmek istiyorsunuz, adamların gözü hiçbir şey görmüyor, Laikliğe takılıp kalıyorlar.





O zaman muhataplarımızı da rahatlatalım, biz de rahatlayalım..





Hodri meydan diyelim..





Meclis yeni anayasayı yapar, halk da onaylarsa..





Bu şartla laikliği de değiştirelim..





Var mısınız?





(…)





Laikliği yeniden yazalım..





Hani bize Laikliği özgürlük olarak öğretiyordunuz ya..





Şimdi, Laikliği öyle tanımlayarak anayasaya koyalım.





“Laiklik özgürlüktür” diyelim.





“Laiklik, kimsenin inancına, kıyafetine, ibadetine, ibadetsizliğine karışmamaktır” diyerek laikliğin tanımına devam edelim.





Hodri meydan!





Milletin seçtikleri, milletin anayasasını bir an önce yapıp, yürürlüğe koysunlar! Gerekiyorsa laiklik ile ilgili maddeyi de değiştirsinler, en azından Laikliğin tanımını yapıp, yanlış yorumlanmasını da önlesinler.