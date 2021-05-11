Samanyolu Haber /Dünya / Başına 50 bin Euro ödül kondu /11 Mayıs 2021 10:46

Başına 50 bin Euro ödül kondu

Thodex şirketinin firari kurucusu Faruk Fatih Özer en son Arnavutluk'ta görüntülendi. Hakkında kırmızı bülten bulunan Özer'i ihbar edene 50 bin euro para ödülü verileceği belirtildi.

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Kripto para vurgunu soruşturması kapsamında aranan ve en son Arnavutluk'ta görüntülenen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanma sürecinde sivil destek de alınması için kaçtığı ülkede bulanlara para ödülü verileceği açıklandı.

Arnavutluk emniyetinin Özer'i ihbar edene 50 bin euro para ödülü vereceği belirtildi.

Havuz medyasında yer alan habere göre,  Arnavutluk'ta Tiran merkezli yürütülen operasyonlarda polisin ihbarları değerlendirdiği, Özer'in yakalanması yönünde önemli bir bilgi verene 50 bin euro para ödülü vereceği ifade edildi.
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