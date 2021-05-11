Başına 50 bin Euro ödül kondu

Kripto para vurgunu soruşturması kapsamında aranan ve en son Arnavutluk'ta görüntülenen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanma sürecinde sivil destek de alınması için kaçtığı ülkede bulanlara para ödülü verileceği açıklandı.







Arnavutluk emniyetinin Özer'i ihbar edene 50 bin euro para ödülü vereceği belirtildi.





Havuz medyasında yer alan habere göre, Arnavutluk'ta Tiran merkezli yürütülen operasyonlarda polisin ihbarları değerlendirdiği, Özer'in yakalanması yönünde önemli bir bilgi verene 50 bin euro para ödülü vereceği ifade edildi.