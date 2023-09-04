Samanyolu Haber /Dünya / Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı /04 Eylül 2023 08:39

Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı

Yunanistan'da Batı Trakya'da Gümülcine yakınlarında bulunan Narlıköy'deki Türk mezarlığına saldırı düzenlendi.

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Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırıda yaklaşık 20 mezar taşına zarar verildi.

Mezarlığı ziyaret edenlerin fark ettiği saldırıyla ilgili yerel makamlar bilgilendirildi.

Mezarlığı ziyaret eden Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı Ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gümülcine-Narlıköy'de soydaşlarımıza ait mezarlıkta yirmi kadar mezar meçhul kişiler tarafından tahrip edilmiştir. Polise intikal eden olayda failler bulunur, inşallah gerekli ceza verilir." ifadelerini kullandı.

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisince yayımlanan açıklamada da suçluların, bir an önce yetkililer tarafından bulunup, adalet önünde hesap vermeleri talep edildi. BİR İLK
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırının yapıldığı bölgede bu güne kadar böyle bir olay daha önce yaşanmadı. Son dönemde, bu saldırı ile sonuçlanabilecek bir gerginlik de yaşanmadığını vurgulayan kaynaklar, 'Kısa bir süre sonra yerel seçimler yapılacak ama, bu saldırının seçimle bağlantılı olduğunu söylemek için çok erken' dedi.
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