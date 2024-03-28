BBC, Reuters, AP ve Bloomberg gibi yabancı ajanslar: 'İstanbul'da sonucu Kürtler belirleyecek

BBC, Reuters, AP ve Bloomberg gibi önde gelen yayın kuruluşları, İstanbul'dan çıkacak sonucun Türkiye'nin geleceği için kritik bir önem taşıdığı yorumunda birleşti.





BBC





BBC, haberinde "İstanbul'un yönetimi için verilen mücadele, ülkenin geleceği için kilit önemde" başlığını kullandı. Haberde Erdoğan'ın geçmişte sarf ettiği "İstanbul'u kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz" sözlerine atıfla, "İstanbul'da olacaklar, muhalefetin dört yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve partisine karşı ciddi bir tehdit oluşturup oluşturamayacağına dair önemli bir sınav olarak görülüyor" denildi.





BBC, 2019'da İmamoğlu'nun birleşik bir muhalefet tarafından desteklendiğini ve bu kez durumun farklı olduğunu aktardı; yoğun bir Kürt nüfusun bulunduğu kentte DEM Parti'nin de aday çıkardığını hatırlattı. Haberde, "Bu durum İmamoğlu'nun kazanma ihtimalini düşürebilir" denilirken, Yeniden Refah'ın (YRP) aday çıkarmasının da Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'a zarar verebileceği belirtildi. BBC, AKP'ye alternatif arayan muhafazakâr ve dindar seçmenlerin Yeniden Refah'a yönelebileceğini belirtti.





REUTERS





Reuters ajansı, "İslamcı seçmenler ve Kürtlerin 31 Mart'ta belirleyici olacağı" yorumunu yaptı. "İmamoğlu'nun siyasi geleceği İstanbul seçimlerinin sonucuna bağlı" denilen haberde "Sonuçlar muhtemelen kısmen yüksek enflasyonun yol açtığı ekonomik sıkıntılar, ve Kürt ve İslamcı seçmenlerin hükümetin performansını ve siyasi değişim umutlarını tartması ile şekillenecek" ifadeleri kullanıldı.





AP





AP ajansı, yerel seçimlerin "Erdoğan'ın popülaritesi açısından bir sınav olacağı" yorumunu yaptı, AK Parti'nin beş yıl önceki seçimlerde kaybettiği büyük şehirleri geri almak istediğini belirtti. Haberde, "Partisinin kazanacağı bir zafer, Erdoğan'ı mevcut görev süresinin ötesinde iktidarda kalmasına olanak tanıyacak anayasa değişikliklerinin peşinden gitmeye teşvik edebilir. Kilit şehirlerdeki belediyelerin elde tutulması ise geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan yenilginin ardından parçalanan ve morali bozulan muhalefetin canlanmasına yardımcı olacaktır" denildi.





AP'nin haberinde de İmamoğlu'nun arkasında 2019'un aksine birleşik bir muhalefetin bulunmadığı, Yeniden Refah’ın ise Erdoğan'ın ekonomi politikalarıyla hayal kırıklığına uğramış muhafazakâr seçmenlerin oyunu Kurum'dan çalabileceği belirtildi.





BLOOMBERG





Bloomberg'ün haberinde ise "Erdoğan İstanbul'u yeniden kazanmak ve düşmanını yenilgiye uğratmak istiyor" başlığı kullanıldı. Haberde, Erdoğan'ın İstanbul'da "2019 yenilgisinin intikamını almayı ve ülkenin ekonomik dinamosunun kontrolünü yeniden kazanmaya çalıştığı" yorumu yapıldı.