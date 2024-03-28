Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Emekli zammı için Temmuz ayını adres gösterdi EYT'yi eleştirdi /28 Mart 2024 15:39

Erdoğan, Emekli zammı için Temmuz ayını adres gösterdi EYT'yi eleştirdi

Partisinin Bursa mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde yetmeyen emekli maaşları ve yüksek enflasyon vardı. Emeklilere zam için kaynak olmadığını tekrarlayarak temmuzu işaret eden Erdoğan'dan EYT için de "içimize sinmese de milletimizden gelen talep üzerine yaptık" itirafı geldi...

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Bursa mitinginde konuştu. 

Gündeminde yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve emekli maaşları olan Erdoğan zam bekleyen emeklilere bekledikleri müjdeyi vermedi.

"İÇİMİZE SİNMESE DE YAPTIK"

"Temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız" diyen Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlmesi ile  ilgilide bir itirafta bulundu. 

Erdoğan "Yapamayacağımız işleri asla söylemedik. Hatta emeklilikteki yaş uygulaması gibi aslında içimize sinmeyen birtakım hususları bile milletimizden gelen yoğun talepler karşısında hayata geçirmekten kaçınmadık" dedi. 


"TEMMUZDA YENİDEN MASAYA YATIRACAĞIZ"

Emekli maaşlarında, asgari ücrette ara artış talebine de değinen Erdoğan şunları kaydetti: 

"Yatırım bütçemizin tamamını, eğitime veya sağlığa ayıracağımız bütçenin tamamını tahsis etsek bile yetmeyeceğini takdir edersiniz.

Yaşadığı sıkıntılardan dolayı sitemlerini dile getiren her vatandaşım sonuna kadar haklıdır.

Çalışanların ve emeklilerin kayıplarını nasıl telafi edeceğiz. Bunu daha çok çalışarak, üreterek yapacağız.

Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız."

 
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