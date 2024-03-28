Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Muhittin Akgül İftar Zamanı'nda /28 Mart 2024 16:29

Prof. Dr. Muhittin Akgül İftar Zamanı'nda

İftar Zamanı, Ramazan ayı boyunca özel konu ve konuklarıyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

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MCEU TV'de canlı olarak ekranlara gelen İftar Zamanı'nın bugünkü konuğu Prof. Dr. Muhittin Akgül olacak.

Programın sunucusu Metin Haboğlu, Prof. Dr. Muhittin Akgül ile;

- İnfak ve muavenetin önemini,
- Ve örnekleriyle Mü’minlerin ayırıcı özelliği olarak yardımlaşmayı konuşacak. 

Diğer yandan Ahmet Daştan Romanya’dan, Süleyman Kutsi de Almanya’dan canlı bağlantılarla Ramazan coşkusunu bizlerle paylaşacak.

Metin Haboğlu'nun seslendireceği eserlerle renk katacağı İftar Zamanı, MCEU TV'de Türkiye saati ile 17:45'te canlı olarak yayınlanacak. 



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