Samanyolu Haber /Gündem / Kulis: AKP'nin İstanbul için en büyük umudu, seçmenin sandığa gitmemesi /28 Mart 2024 16:45

Kulis: AKP'nin İstanbul için en büyük umudu, seçmenin sandığa gitmemesi

Gazeteci Altan Sancar, AKP'nin içinden aldığı kulis bilgisini paylaştı. Buna göre AKP, İstanbul seçiminde "düşük katılıma" umut bağlıyor.

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Yerel seçime son 3 gün kala, AKP ile ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.

Gazeteci Altan Sancar, AKP'nin İstanbul seçiminde "düşük katılıma" umut bağladığını bildirdi.

SZC TV'ye konuşan Sancar, AKP'den bir kaynağının sözlerini aktararak şunları söyledi:

"Edirne'den dönerken İstanbul'da AK Parti'de uzun yıllardır çalışan, AK Parti'ye hem reklam hizmeti veren hem danışmanlık veren hem de kamuoyu araştırmaları yapan bir arkadaşım vardı. Onunla oturduk. Kısa da olsa bir sohbet ettik. Ne oluyor ne bitiyor diye sohbet ettik. O biraz içerden de bilgiler verdi aslında. Söylediği tablo şu. Yani bir, Ankara'yla ilgili zaten havlu atmış durumdalar. İki, İstanbul'da kazanma ümitlerini yitirmiş durumdalar. Acaba durumu lehimize çevirebilecek bir şey bulabilir miyiz? Arayışı içerisinde olduklarını söylüyorlar.

'KATILIM ARTTIKÇA UMUTLARI OLMADIĞINI SÖYLÜYORLAR...'
Fakat burada sandığa katılımın düşmesini umut bağlamışlar İstanbul'da. İstanbul'da sandığa katılım düşerse aradan çıkabiliriz diye bir umutları var. Bunun dışında sandığa katılım arttıkça pek de umutlarının olmadığını söylüyorlar."

METROPOLL'ÜN SON ANKETİ
MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin yayımladığı son ankette, kararsız seçmenler dağıtıldığında ise rakibine yüzde 10 fark atan İmamoğlu, 47,9 alıyor.

Kurum'un oyu ise 37,2 olarak kaldı.
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