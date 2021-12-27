Samanyolu Haber /Gündem / BDDK'nın suç duyurusu listesi genişletildi /27 Aralık 2021 21:24

BDDK'nın suç duyurusu listesi genişletildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 26 kişi hakkında Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Hakkında suç duyurusunda bulunulan 26 kişinin yer aldığı listeyinin paylaşıldığı BDDK hesabında yer alan açıklamada, “Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur” ifadeleri kullanıldı.
LİSTE GENİŞLETİLDİ

BDDK’nın suç duyurusunda bulunduğu isimler arasında eski Merkez Bankası Başkanı Rüştü Saraçoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ekonomist Güldem Atabay, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, gazeteci Emin Çapa ve yayıncı Selçuk Geçer de bulunuyor.

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