Samanyolu Haber /Gündem / "Bebek maması alan zengin, şikayet eden nankördür" /13 Mart 2021 11:05

"Bebek maması alan zengin, şikayet eden nankördür"

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, ekonomiden ve geçim sıkıntısından şikayet edenleri hedef aldı. "Bebeğinize muhallebi yapmıyor, özel hazırlanmış mama veriyorsanız açlıktan, fakirlikten falan bahsetmeyin" diyen Karahasanoğlu, ekonomik sıkıntılardan şikayet edenleri ise "nankör" ilan etti.

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Yeni Akit Gazetesi yazarı ve Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, ekonominin 2002'ye göre daha iyi durumda olduğunu iddia etti. Ekonomi politikalarına yöneltilen eleştirilere tepki gösterdiği yazısında “Bir aylığına, iki aylığına yükselen bazı maddelerin fiyatları üzerinden de algı oluşturmayın" diyen Karahasanoğlu "Yumurtadan vazgeçtiler. Bebek mamasına atladılar. Affedersiniz ama bebeğinize siz muhallebi yapmıyor, özel hazırlanmış mama veriyorsanız açlıktan, fakirlikten falan bahsetmeyin. Bambaşka bir standarda geçmişsiniz demektir” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu devamında da şunları kaydetti:

“Sizin sorununuz ‘nasıl geçinebiliriz’ değil, ‘şu an geçiniyoruz, ama zorluk çekmeden refah içinde yaşamak istiyoruz’ arayışıdır. Her insan, daha yüksek refah içinde yaşamak ister.

Ama bunun üzerinden, ‘açız’ muhabbeti yapmak, ‘19 yıldır her şey daha kötü oldu’ demek, ‘Dün daha iyiydi, artık geçinemiyoruz’ demek, nankörlüktür.

Evine bir asgari ücret giren ve ayın başında önceki ayın borçlarını zar zor ödeyebilen aileler vardır, bunları inkar etmiyorum ama ‘2002’ye göre daha kötü durumdayız’ diyen kim var ise, nankörlükle suçlarım.”

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