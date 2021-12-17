Samanyolu Haber /Gündem / Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam /17 Aralık 2021 16:47

Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam

Vatandaşın belini bükün akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, motorine 1,14, benzine 0,69, LPG'ye 0,70 kuruş zam geldi.

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Akaryakıt fiyatları neredeyse günü birlik değişmeye başladı. Gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına rekor tutarlarda zam geldi. 

Dolar 16,50 TL’yi, euro 18,80 TL’yi aşarken, döviz kurlarının rekor üstüne rekor kırması hemen her kalemde zam tsunamisine dönüştü.

Dün benzine gelen 56 kuruşluk zammı bu gece yarısında benzin, motorin ve LPG zamları takip edece. Benzine 69 kuruş, “otogaz” diye bilinen LPG’ye 70 kuruş ve motorine 1,14 lira zam gelecek.

Zamlı tarife ile İstanbul’un Avrupa yakasında akaryakıt mamûllerinin ortalama litre fiyatı şöyle olacak: Benzin: 11,58 TL, motorin: 11,45 TL ve LPG: 8,87 TL.

Zamlı tarife 18 Aralık 2021 Cumartesi saat 00.01’den itibaren geçerli olacak. Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketi ve şehirden şehre değişiklik arz edebiliyor.
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