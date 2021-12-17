Samanyolu Haber /Gündem / Dolar 17 lirayı gördü, akaryakıtta 'üçlü' zam geldi /17 Aralık 2021 16:50

Dolar 17 lirayı gördü, akaryakıtta 'üçlü' zam geldi

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 69 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş ve LPG'ye 70 kuruş zam geldi.

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Merkez Bankası, dün bir kez daha faiz indirimi kararı alarak; politika faizini yüzde 14'e düşürmüş, 4 ayda yapılan toplam faiz indirimi 500 baz puan olmuştu.

Faiz kararı sonrası dolar tarihi yeni bir rekora imza atarak 17 lirayı geçince Merkez Bankası, piyasaya Aralık ayı içerisindeki 5. müdahalesini gerçekleştirdi. 
 
Ancak müdahale ile 16.25 seviyesine gerileyen dolar yeniden 16.85 seviyelerine yükseldi. 

Dolardaki belirsizlik ve artış ise akaryakıt fiyatlarında yeni zamlara neden oldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 69 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş ve LPG'ye 70 kuruş zam geldiğini açıkladı. 

EPGİS açıklamasında, ''Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 18/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 1,14 Benzinde 0,69 LPG’de 0,70 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur'' ifadelerini kullandı.
 
BENZİNE DÜN DE ZAM GELMİŞTİ 
EPGİS, dün de benzin fiyatlarına 56 kuruş zam yapıldığını açıklamıştı.
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