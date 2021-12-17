Samanyolu Haber /Gündem / Bloomberg: Erdoğan için kırmızı kod uyarısı /17 Aralık 2021 17:03

Bloomberg: Erdoğan için kırmızı kod uyarısı

Yaklaşan seçimler ve Türkiye'deki ekonomik krizin etkileriyle ilgili kapsamlı bir analiz yayınlandı. Bloomberg analizinde, "Muhalefet partileri büyük şehirleri kontrol ediyor, yani Erdoğan ve AKP'sinin 2023 seçimlerinde iktidarda kalmak için geleneksel kaleleri tutması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

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Bloomberg, 2023 seçimlerini ve Türkiye'de son zamanlarda gündemden düşmeyen ekonomik krizi masaya yatırdığı kapsamlı bir analiz yayınladı. Analizde, "Türk liderinin mütevazi memleketi ile Sarayı  birbirine bağlanan otoyollar boyunca yayılan öfke, Recep Tayyip Erdoğan için kırmızı kod uyarısı yapıyor" ifadelerine yer verildi.

Bloomberg, "Erdoğan'ın 20  yıllık Türk siyasetindeki desteğinin belkemiğini oluşturan- çay yetiştiricileri, balıkçılar, küçük perakendeciler, kafe çalışanları ve gaz istasyon görevlileri- emekçiler, yaşam pahalılığı arttıkça iktidar partisinden vazgeçiyorlar" yorumuna yer verdi.

"Muhalefet partileri büyük şehirleri kontrol ediyor, yani Erdoğan ve AKP'sinin 2023 seçimlerinde iktidarda kalmak için geleneksel kaleleri tutması gerekiyor" ifadelerine yer verilen analizde şöyle denildi:

"Ancak başkentten Erdoğan'ın memleketine yapılan bir yolculuk, 2023 seçimlerinde bunun garanti edilmediğini gösterdi. Salgın kaynaklı zorluklar arasında popülaritesi azalırken Erdoğan, Türkiye'yi yüksek riskli bir ekonomik deneye zorladı.  Geçmişte Asya'daki bazı ülkeler tarafından izlenen ihracata dayalı yol şimdi onun versiyonu oldu. Ancak, Erdoğan'ın ortodoks ekonomiden uzaklaşması insanları daha da yoksullaştırdı.  Bu yıl, TL'nin değerinden yüzde 50'den fazlasını silerek fiyatları sarstı."

"ŞİMDİ LÜKS İÇİNDE YAŞIYORLAR"

Rize'de Bloomberg'e konuşan bir yurttaş, "Bize tepeden bakıyorlar. Başlangıçta bizden biriydiler, sıradan insanlardı. Şimdi lüks içinde yaşıyorlar" dedi. Bloomberg yurttaşın sözlerini, "Bu, AKP'nin kalesi olması gereken yerlerde düzenli olarak duyduğunuz bir şikayet...Bunun gibi  kişisel bağlantılar buradaki birçok kişinin, önce Başbakan olan ve 2018'den bu yana da Cumhurbaşkanı olarak otoyollar, hastaneler ve limanlar inşa ederek desteklerini kazanan Erdoğan'ın doğrudan eleştirmekten kaçınması anlamına geliyor" şeklinde yorumladı. 
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