Bergen filmi 4 soruyla Meclis'e taşındı

Ersoy soru önergesinde şu soruları yöneltti:
1- Kozan Belediye Başkanı tarafından, “Bergen” filminin Kozan İlçesinde gösterimini engelleme hakkı var mıdır? Şu ana kadar kaç filmin gösterimini engellemiştir?
2- Kültür Bakanlığı olarak, Kozan Belediye Başkanı tarafından yapılan bu açıklamanın karşısında filmi Kozan İlçesinde gösterime sokmak için bir çalışmanız olmuş mudur?
3- Filmde yaş sınırı olmasına rağmen, şiddet görüntülerinin olmadığı biliniyorken, gösteriminin engellenmesinin nedeni Bergen’i katleden kişinin Kozan ilçesinde yaşıyor olması mıdır?
4- Kültür Bakanlığı sinema ve sanat alanında getirilen yasakların karşısında nasıl bir tutum alacaktır?