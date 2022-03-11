Samanyolu Haber /Kültür / Bergen filmi 4 soruyla Meclis'e taşındı /11 Mart 2022 23:08

Bergen filmi 4 soruyla Meclis'e taşındı

Şarkıcı Bergen'i öldüren Halis Serbest’in yaşadığı ilçede yeni çekilen Bergen filminin gösterimim yasaklanması konusu Meclis'e taşındı.

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HDP Milletvekili Oya Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a Bergen filminin, Bergen’i katleden Halis Serbest’in yaşadığı Adana’nın Kozan ilçesinde gösterime girmemesine sordu. Ersoy, "Bergen filminin Adana Kozan'da engellenmesi kadına yönelik şiddetin başka bir örneğidir" dedi.   

Ersoy soru önergesinde şu soruları yöneltti:  

1-  Kozan Belediye Başkanı tarafından, “Bergen” filminin Kozan İlçesinde gösterimini engelleme hakkı var mıdır? Şu ana kadar kaç filmin gösterimini engellemiştir?

2- Kültür Bakanlığı olarak, Kozan Belediye Başkanı tarafından yapılan bu açıklamanın karşısında filmi Kozan İlçesinde gösterime sokmak için bir çalışmanız olmuş mudur?

3- Filmde yaş sınırı olmasına rağmen, şiddet görüntülerinin olmadığı biliniyorken, gösteriminin engellenmesinin nedeni Bergen’i katleden kişinin Kozan ilçesinde yaşıyor olması mıdır?

4- Kültür Bakanlığı sinema ve sanat alanında getirilen yasakların karşısında nasıl bir tutum alacaktır?
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