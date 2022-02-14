BİM, CarrefourSa ve Migros'tan 'KDV' açıklaması

MİGROS: ÜRÜNLERİN FİYATI İNDİRİLDİ





CARREFOURSA: BU KARAR DOĞRULTUSUNDA DÜZENLEDİK





BİM: RAFLARIMIZA YANSITMIŞ BULUNMAKTAYIZ





enflasyon ocak ayında yüzde 50'ye yaklaşarak 20 yılın yeni zirvesine yükselirken, enflasyonu düşürmek için hafta sonunda temel gıdada KDV indirimi açıklandı.Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e çekilirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, sektörden yüzde 7 indirim istediğini, böylece gıda ürünlerinde yüzde 14 indirim beklediklerini söyledi.KDV indirimleri bugün yürürlüğe girerken, Migros'tan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kararı ile temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından 20 binin üzerinde ürünün fiyatının bu doğrultuda indirildiği belirtildi.CarrefourSa tarafından yapılan açıklamada ise, "Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 42 bin ürünümüzün fiyatını bu karar doğrultusunda düzenledik" ifadelerine yer verildi.BİM açıklamasında, "13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda belirtilen ürünlerde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranlarını 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raflarımıza yansıtmış bulunmaktayız" denildi.