Samanyolu Haber /Gündem / Bir işçi kendi imkanlarıyla göçükten çıktı /14 Şubat 2024 00:06

Bir işçi kendi imkanlarıyla göçükten çıktı

Erzincan'da yaşanan toprak kayması felaketinde toprak altında kalan işçilerden birinin kendi imkanlarıyla kurtulduğu ortaya çıktı. Haluk Levent, maden işçisinin hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold’a ait altın madeninin maden cevher döküm sahasında toprak kayması meydana geldi.

Daha önceleri siyanür sızmasıyla Türkiye’nin gündemine gelen maden sahasında yaşanan felakette bazı işçilerin toprak altında kaldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda 667 işçiden 9’una henüz ulaşılamadığını arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yerlikaya, kazanın büyük miktardaki istiflenmiş olan toprak kütlesinin kayması sonucu meydana geldiğini belirterek, “8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı” ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT AÇIKLADI

Öte yandan AHBAP Derneği’nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Erzincan İliç’teki faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.
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