Çiftçiler sokağa çıktı, hükümet geri adım attı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 4 haftadır eylem yapan çiftçi temsilcileriyle Atina'da bir araya geldi.



Görüşmede, çiftçilerin hükümete yönelttiği talepler ele alındı.



Görüşmenin ardından Başbakanlıktan yapılan açıklamada, çiftçilerle yapılacak, 10 yıla kadar süresi olacak anlaşmalarla, tarımda kullanılacak elektrik için düşük fiyat uygulaması yapılacağı ifade edildi. Anlaşmalar, 1 Nisan 2024'ten itibaren geçerli olacak.



MUHALEFETTEN TEPKİ



Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifaktan (SYRIZA) yapılan açıklamada, hükümetin çiftçilere önerdiği çözümün, hükümetin çiftçilerin sorununu ve isteklerini tam olarak anlamadığını gösterdiği ileri sürüldü.



Muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) lideri Nikos Andrulakis de hükümetin çiftçilere yaptığı elektrik indirimini "okyanusta bir damla" olarak yorumlayarak, yetersiz bulduğunu vurguladı.



Yaklaşık 4 haftadır gösteri düzenleyen çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim, hayvan yetiştiricilerine yem ve malzeme alım desteği gibi taleplerde bulunuyor.