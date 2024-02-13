Yalçınkaya kararı ile ilgili Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne yeni bir başvuru daha

Yüksel Yalçınkaya/Türkiye kararının uygulanması sürecindeki gelişmeleri yakından takip eden Hollanda merkezli Stichting Justice Square, 1 Kasım 2023 tarihinde yaptığı ilk bildirimin ardından, kararın uygulanmadığına ilişkin karar örnekleri ve önerilerini içeren ikinci STK bildirimini, AİHM kararlarının uygulanması merci olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne sundu.





Bildirim de, Yalçınkaya kararında ihlal gerekçesi yapılan Bylock kullanımı, Bank Asya da hesap hareketliliği ve Dernek/sendika üyeliği başta olmak üzere yasal ve rutin faaliyetler gerekçe yapılarak Yalçınkaya kararından sonra düzenlenen; iddianamelere, verilen mahkumiyet kararlarına, bölge adliye mahkemeleri tarafından istinaf taleplerinin reddine, Yargıtay tarafından verilen onama kararlarına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının "karar düzeltme" taleplerinin reddine ilişkin 40'tan fazla karar ile Yalçınkaya kararının üzerinden 4 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen Anayasa Mahkemesi’nin hiç bir karar vermediğine yer verilmiş ve Yalçınkaya kararının Türk yargı mercilerince uygulanmadığı Bakanlar Komitesine bir kez daha bildirilmiştir.





Bildirimde dikkat çeken bir diğer husus, masum insanlara yapılan hukuksuz operasyonları şova çeviren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, özellikle Yalçınkaya kararından sonra Bylock ve Bank Asya nedeniyle yapılan göz altıları paylaştığı twitlerine de yer verilmesi ve kararın uygulanmadığının bir göstergesi olarak bu twitlerin de sunulması olmuştur.





Stichting Justice Square, bildirime ilişkin duyurusunda; “adaletin sağlanması ve insan haklarının korunması yolunda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. İlgili tüm kişi ve kurumları, bu sürece destek olmaya ve bilgilendirme çalışmalarımızı takip etmeye davet ediyoruz” demiştir.











