Erzincan'daki maden faciası Meclis'in gündeminde: Bu bir kepazeliktir

TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.



Saadet Partisinin "Filistin", İYİ Partinin "narenciye üreticilerinin sorunları", DEM Parti'nin "yerel yönetimler" ve CHP'nin "bireysel silahlanmaya" dair araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri kabul edilmedi.



AKP'nin Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.



Kabul edilen öneriye göre, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin birinci sırasına, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ikinci sırasında alındı.



TBMM Genel Kurulu’nda Maden Yasası görüşülecekken Erzincan'daki bir altın madeninde toprak kayması yaşanması sonrası söz aldı. Yaşanan felaket sonrasında AKP Grubu sıralarına tepki gösteren Başarır, şöyle konuştu:



"SARAYDAN GELEN YASALAR KOMİSYONA GELİYOR, JET HIZIYLA GEÇİYOR"



*Birinci görevimiz yasa yapmak ama burada gerekli özeni, disiplini gösterip yasaları yapamıyoruz. Saraydan gelen yasalar komisyona geliyor, iki günde, jet hızıyla geçiyor. Hiçbir şeyi araştırmıyoruz. Maden Yasası görüşülecekken Erzincan'da bir felaket yaşanıyor ve 27’nci Dönem Tunceli Milletvekilimiz Polat Şaroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez’e sormuş, demiş ki, ‘Siyanür kullanılıyor mu? Zemine baktınız mı? Önlemleri aldınız mı?’



*Bakan cevabında ‘Siyanür kullanılmıyor’ demiş, ‘ÇED raporu aranmıyor’ demiş. Üzülerek söylüyorum, Maden Yasası’nın görüşüldüğü günde de işçilerimiz, emekçilerimiz toprak, göçük altında. Yahu, niye tartışmıyoruz?



*Çünkü biz öncelikle işçilerin güvenliğini, can güvenliğini, doğayı, çevreyi değil patronlar nereden altın bulur, nereden kömür bulur, nereden para kazanır, nasıl rant sağlar; onu koruyoruz.



"PATRONLARI KORUYACAK HÜKÜMLERİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"



Erzincan’da meydana gelen maden felaketinin sahibi olan şirketle ilgili de konuşan CHP Grup Başkanvekili Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü;



*Ya, bu şirket kimin? Yüzde 80 Kanadalı bir şirket, yüzde 20 Çalık Grubu ve bu Çalık Grubunun şirketi Lidya Anonim Şirketi. Bir de ödül olarak işçilerin katili bu şirketin 209 milyon vergi borcunu silmişiz. Neden?



*Çünkü insan sizin için önemli değil, doğa sizin için önemli değil, çevre sizin için önemli değil. 'Nereden gelirse gelsin, patronları koruyalım' anlayışındasınız. Bugün de Maden Yasası görüşülürken o vatan evlatları, o işçiler toprağın altında kalır, analar babalar, evlatlar, eşler de bekler. Siz neyi bekliyorsunuz?



*Bu Maden Yasası’nda patronları, kapitali koruyacak hükümleri yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Olmaz arkadaşlar, olmaz. Bu bir kepazeliktir.



"MURAT KURUM, ÇED RAPORUNA 'GEREK YOKTUR' DEMİŞ"



*İstanbul’a verdiğiniz aday Murat Kurum. Ya, ne kadar iyi bir aday vermişsiniz İstanbul’a, 2022'de bu felaketin geldiği yerde ‘ÇED raporuna gerek yoktur’ demiş utanmadan, sıkılmadan. Nereye aday şimdi? İstanbul’a. İstanbulluyu, 16 milyonu ne kadar güvenli bir isme teslim edeceksiniz?



AKP SIRALARINDAN TEPKİ GELDİ



AKP sıralarından laf atılması üzerine CHP’li Başarır, "Bak, ne güzel. Maden diyorum, ölüm diyorum, güvenlik diyorum, vergi borcu silinmiş diyorum, ÇED raporu diyorum ‘Tarsus’a bak.’ diyor. Bakayım Tarsus’a, ne olacak, ne olacak? Sen, Erzincan’da toprağın altında kalan işçilere bak, işçilere; şu yasaya bak. Bu yasa görüşülürken, nükleer artıklar tartışılırken bugün IŞİD’li bir terörist Mersin Akkuyu Nükleer Santral’de sahte kimlikle çalışırken yakalanmış. Peki, ya, yakalanmasaydı, o nükleer santral açılsaydı? Askerimizi diri diri yakan o alçak orayı patlatsaydı, ne diyecektin? 'Tarsus’a bak' değil mi? Ya, vallahi utan; çok şey istiyorum ama utanın, inanın, utanın, utanın" sözleriyle konuşmasına son verdi.



GENEL KURUL KAPANDI



Öte yandan muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri, Erzincan'ın İliç ilçesindeki toprak kaymasıyla bir felaket yaşandığını belirterek, Genel Kurulun çalışmasına ara vermesi yönünde taleplerini iletti.



AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in, gruplarla görüşülerek bunun değerlendirilebileceğini belirtmesi üzerine Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşime ara verdi.



Aranın ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, İliç'te yaşananların bir felaket olduğunu ifade ederek, "Bütün siyasi parti temsilcileriyle bir istişare yaptık. Bütün siyasi partilerle bölgeye gerek heyet gönderme gerekse yapılabilecekler konusunda seferber olma anlamında bir mutabakat oluştu." dedi.



AKP Grup Başkanı Güler ve grup başkanvekilleri, İliç'teki toprak kaymasına ilişkin üzüntülerini ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.



Daha sonra Danışma Kurulunun, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden Genel Kurulun kapanmasına dair önerisi kabul edildi.



Önerinin kabul edilmesiyle Meclis Başkanvekili Önder, alınan karar gereğince birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.