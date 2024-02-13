İsrail, Nasır Hastanesi’ni kuşattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ni kuşatarak, buraya sığınan yerinden edilmiş Filistinlilerin hastaneyi boşaltmasını istedi.



Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesi'ni kuşattığını ve yerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldığını söyledi.



Tanıklar, İsrail ordusunun "Quadcopter" tipi insansız hava araçlar (İHA) göndererek, İsrail saldırılarından kaçarak hastaneye sığınan yerinden edilmiş Filistinlilerden hastaneyi boşaltmasını istediğini aktardı.



HASTANE ÇEVRESİNDE ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI



Hastane çevresinde çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğunu aktaran görgü tanıkları, İsrail güçlerinin yoğun ateşi nedeniyle sağlık ekiplerinin bu kişileri taşımakta zorluk yaşadığını ifade etti.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Nasır Hastanesi'ndeki durumun gittikçe daha da kötüleşerek "felakete" doğru gittiği belirtildi.



Hastanedeki sağlık personeli, hastalar ve yakınlarının büyük tehlike altında olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin, hastaneye sığınan yerinden edilmiş Filistinlilerin hastaneyi boşaltmasını, sadece hastalar ile sağlık personelinin kalmasını istediğini Nasır Hastanesi yönetimine bildirdiği aktarıldı.



"HASTANEDEN ÇIKANLARA ATEŞ AÇILDI"



İsrail güçlerinin, Nasır Hastanesi'nin kuzey duvarını yıktığı paylaşılan açıklamada, "İşgal güçleri, hastaneden çıkan yerinden edilmiş Filistinlilere ateş açtı, ölenler ve yaralananlar oldu" denildi.



Nasır Hastanesi'nin çevresindeki okulların da hedef alındığı ve okullarda çıkan yangının hastanenin tıbbi cihazlarının bulunduğu deposuna sıçradığı ve deponun yandığı kaydedildi.



Hastanenin acil servis bölümünün kanalizasyon suları altında kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, bu durumun sağlık ekiplerinin çalışmasını engellediğine dikkati çekildi.



"SAĞLIK FELAKETİNİN HABERCİSİ"



Atıkların hastanenin bölümlerinde birikmeye devam ettiği, bunun da hastalıkların yayılması ve yaralıların enfeksiyon kapması gibi "bir sağlık felaketinin habercisi" olduğu vurgulanan açıklamada, hastane yönetiminin yaralılardan hayatını kaybedenleri maruz kaldıkları büyük tehlike nedeniyle morga götüremediğinin altı çizildi.



HAMAS’TAN AÇIKLAMA



Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesi'nin kuzey kapısı yakınında konuşlanması ve yerinden edilmiş insanlardan hastaneyi terk etmelerini istemesi, İsrail'in bu vatandaşlara karşı suç işleme niyetinde olduğunu gösterdiği ifade edildi.



Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM), Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) "yerinden edilmiş kişiler ile İsrail güçlerinin doğrudan tehdidi altında ciddi tıbbi ve farmasötik malzeme sıkıntısı çeken Nasır Tıp Kompleksi'ni korumak için derhal harekete geçmeleri" çağrısında bulunuldu.



İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayı merkezi ve Kızılay'a bağlı Emel Hastanesini iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tutuyor.



HASTANEDE 10 BİN KİŞİ VAR



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Nasır Hastanesi'nin kapılarına, binalarına ve avlusuna yoğun şekilde ateş açtığını ifade etmişti.



Sağlık ekiplerinin hastane bünyesindeki bir binadan diğerine hareket edemediğini belirten Kudra, açılan ateş sonucu bir kişinin öldüğünü, bazı kişilerin yaralandığını belirtmişti.



Kudra, Nasır Hastanesi'nde bulunan 300 sağlık personeli, 450 hasta ve yaralı ile 10 bin yerinden edilmiş Filistinlinin hayatından endişe duyduklarını bildirmişti.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi çevresinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle hasta ve sağlık personelinin güvenliği konusunda derin endişe duyduklarını bildirmişti.



DSÖ misyonunun Nasır Hastanesi'ne ulaşmasının engellendiğini belirten Ghebreyesus, sağlık hizmetleri ve personelinin hedef olmaması yönündeki çağrılarını yinelerken, Gazze için ateşkes çağrısında bulunmuştu.