Samanyolu Haber /Gündem / TMMOB: Göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın 5 katı /13 Şubat 2024 22:20

TMMOB: Göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın 5 katı

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Başkanı İrfan Türkkolu, İliç’teki faciada 'göçük altında kalan madencilerin sayısının resmi rakamın beş katı olduğu' yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

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Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde büyük bir çevre faciasına neden olan toprak kaymasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Daha önce siyanür sızıntısıyla da gündeme gelen madende yaşanan toprak kaymasının sebebinin siyanürlü toprak olduğu belirtiliyor.

T24’ten Ege Vural Hükümdar’a konuşan TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Başkanı İrfan Türkkolu “Heyelan olmadan önce dahi yetkilileri defalarca uyardık, açıldığı zamandan beri bölge sağlığını tehdit eden bir madendi” dedi.

‘BİZE GELEN BİLGİ İLE RESMİ RAKAM UYUŞMUYOR’

Yetkililer tarafından yapılan kayıp sayısı açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirten Türkkolu, “Açıkçası bize gelen açıklamalar resmi rakam ile uyuşmuyor, göçük altında kalan madencilerin resmi rakamın beş katı olduğu yönünde bir bilgi geldi bize" dedi. Arama ve kurtarma çalışmalarına katılacak olan ekiplerin mutlaka eğitimli kişiler olması gerektiğinin altını çizen Türkkolu, başka faciaların önüne geçilebilmesi için hızlı ve profesyonel müdahalenin olması gerektiğini vurguladı.

‘KAÇ KERE ‘KAPATILSIN’ DEDİK’

Madenin zararları ve kapatılması gerektiği konusunda yetkililerin defalarca kez uyarıldığını belirten Türkkolu “Sadece şimdi değil, açıldığı zamandan bu yana bölge sağlığını tehdit eden bir madendi. Kaç kere kapatılması gerektiğini söylesek de yetkili kişiler maalesef madenin kapasitesini artırarak bize cevap verdiler” dedi.

‘YAĞMUR YAĞARSA BÖLGEDE GAZ ZEHİRLENMESİ OLUR’

Yaşanan olayın ardından en büyük temennilerinin gaz zehirlenmesi meydana gelmemesi adına yağmur yağmamasının olduğunu söyleyen Türkkolu, bir an önce bölge halkının sağlığı için gerekli adımların atılması konusunda yetkililere seslendi. Toprak kayması gerçekleşen alanda bulunan siyanürün otuz kilometrelik bir çevreyi etkileyeceği de belirtilirken gerekli ekipmanı ve eğitimi olmayan kişilerin de arama ve kurtarma çalışmalarında rol almaması gerektiği vurgulandı. Bölgede bulunan odalar ve inisiyatiflere en kısa sürede toplantı yapmak için yolda olduğunu belirten Türkkolu, konunun öncesinde de olduğu gibi şimdi de takipçisi olacağının altını çizdi.
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