Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş, Al Musrati'nin bonservisini Braga'dan resmen aldı /13 Şubat 2024 22:09

Beşiktaş, Al Musrati'nin bonservisini Braga'dan resmen aldı

Beşiktaş, SC Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Al Musrati'nin bonservisini satın alarak, oyuncuyu 2027'ye kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

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Beşiktaş Kulübü, ara transfer döneminde Braga'dan kiraladığı Ali Mohamed Al Musrati'nin bonservisinin alındığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, Al-Musrati'nin bonservisini Portekiz temsilcisinden 11 milyon Euro karşılığında alırken; 27 yaşındaki oyuncuyla 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

SC Braga Kulübünden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11 milyon avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır.

27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, siyah beyazlı formayla ilk maçına Kayserispor karşısında çıkmıştı.
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