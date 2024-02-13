Samanyolu Haber /Gündem / Erzincan'daki madeni işleten ABD'li şirketin hisseleri çakıldı /13 Şubat 2024 22:02

Erzincan'daki madeni işleten ABD'li şirketin hisseleri çakıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının yaşandığı Çöpler Altın Madeni'ni işleten Anagold Madencilik'in büyük ortağı ABD'li SSR Mining şirketinin hisseleri bugünkü haberle yüzde 58 değer kaybetti.

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Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'ndeki toprak kayması felaketi sonrasında madende yüzde 80 pay sahibi olan ABD'li SSR Mining şirketinin hisseleri çakıldı.

ABD'de Nasdaq borsasında işlem gören SSR Mining şirketinin hisseleri, toprak kayması nedeniyle faaliyetlere ara verildiği haberiyle bugün yüzde 58 oranında düştü.

Denver merkezli şirket, Türkiye'deki Çöpler madeni dışında ABD, Kanada ve Arjantin'de maden sahaları işletiyor.

Şirketin raporlarına göre, Çöpler madeninden 2019'da 391 bin ons, 2023'te 221 bin ons altın üretildi. 2023'ün ortalama altın fiyatlarıyla bu üretim, 428,7 milyon dolarlık değere denk geliyor.

Şirket, 2023'te toplam 707 bin onsluk altın üretiminin yüzde 31,3'ünü Erzincan'daki Çöpler madeninde üretti.

Erzincan'daki Çöpler madenini işleten Anagold Madencilik şirketinin yüzde 20'si ise, AKP hükümetine yakınlığıyla bilinen Çalık Holding'e ait.

Çöpler Altın Madeni'nde kullanılan siyanür borularının 2022 yılında patlamasıyla çevre felaketi ortaya çıkmış ancak 16,4 milyon liralık ceza sonrası şirket faaliyetlerine devam etmişti.
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