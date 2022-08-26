Bir milletvekilinin 2.5 milyon dolar serveti olması normal mi?

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, isim vermeden, eski rektör ve AKP aday adayı Prof. Ünsal Ban'ın 2019’da evlendiği AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma haberlerine ilişkin olarak, "Tekrar altını çizeyim ki, söz konusu milletvekilinin “toplamda 70 milyon lira tazminat” istediği eş, bir işadamı değil, üniversitede bir rektör…" diye yazdı.





AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun dava dilekçesinde, Ünsal Ban'ın kendisinin ve ailesinin siyasi gücünden faydalanmaya çalıştığını aktaran Çakır, "Eşinin malvarlığını uzun bir liste halinde sıralıyor. Neler yok ki, kaç milyon dolarlık yatlar, yazlık evler, kışlık evler, çiftlikler, oteller, arabalar, pahalı iş merkezlerinde ofisler, hisse senetleri vesaire, liste uzuyor gidiyor…





Ve diyor ki, ticaret yapması için rektör eşime 2, 5 milyon dolar verdim. 2,5 milyon dolar?! Bir rektörün maaşı da bir milletvekilinin maaşı da ortada ama listedeki malvarlığı muazzam servet.





Bir rektörün bu kadar malvarlığının olması normal mi? Ya bir milletvekilinin 2,5 milyon dolar borç verecek kadar servetinin olması normal mi?" ifadelerini kullandı.

