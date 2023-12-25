Samanyolu Haber /Gündem / Bir Seçil Erzan vakası daha! Bu seferki vurgun 100 milyon dolar /25 Aralık 2023 10:08

Bir Seçil Erzan vakası daha! Bu seferki vurgun 100 milyon dolar

Futbol dünyasının önde gelen isimlerinin yüksek kâr vaadiyle dolandırdığı belirtilen “Seçil Erzan” davasıyla ilgili tartışmalar sürerken yeni bir dolandırıcılık olayı daha gündeme geldi.

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İstanbul Kadıköy’de bir kamu bankasında çalışan Ümit G.’nin aralarında kendi akrabalarının da olduğu yüzlerce kişiden yüksek kâr vaadiyle 100 milyon dolara yakın para topladığı iddia edildi. Durumun yargıya taşınmasının ardından geçen 1.5 yıla karşın henüz iddianame hazırlanmadığı öğrenildi.

‘BELGELERE KARŞIN SERBEST’

Söz konusu dolandırıcılık olayına ilişkin mağdurlar ve avukatları Cumhuriyet’e konuştu.

Yaklaşık 1 milyon dolar dolandırıldığını öne süren İbrahim Sabur, “Biz kendisi ve ailesini tanıyorduk. Başlarda ödemelerimizi düzenli yapıyordu. Yalnızca Ümit’in akrabaları ve yakınları olarak dahil olmuştuk sisteme. Biz bu paraları onun hesabına atıyorduk o da ‘borç iade’ olarak bize ödeme yapıyordu. Daha sonra bu sisteme dahil olan insanlar arasında bir para akışı sağlamış. 2021 Kasım ayında paraların hesapta olduğunu ancak çok fazla işlem yapıldığı gerekçesiyle bankanın hesabı dondurduğunu söyledi. 6 Mayıs 2022’te üç kişi kendisinden şikayetçi olduk. Ağustos’ta gözaltına alınmış. İfadesinde bizim dolandırıcılık yaptığımızı iddia etmiş. Sonra da nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılmış. Elimizde birçok döküman olmasına karşın serbest bırakılmasını ilginç buluyoruz” dedi.

Avukat Abdullah Bişaroğlu, “1 buçuk yıldır şikâyetler ve şüpheli ifadesi olmasına karşın dosyada bir gelişme olmamıştı. Olayın basına yansımasının ardından dosyanın bilirkişiye gönderildiğinin duyumunu aldık. Şu an kendisinin nerede olduğuma dair bir bilgi yok. Ayrıca dosyada da bir gelişme yok. Konuyla ilgili de bir iddianame hazırlanmadı” ifadelerini kullandı.
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