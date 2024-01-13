Bitcoin'de ETF baharı kısa sürdü

Bitcoin bu gelişmelerle 49 bin dolara yaklaşarak Aralık 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaşmasına karşın daha sonra sert geriledi.





ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) önceki gün spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonuna (ETF) onay vermesinin ardından 49 bin dolara yaklaşan Bitcoin fiyatında sert düşüş görüldü.Lider kripto para Bitcoin'in fiyatı bugün yüzde 7'lik düşüşle 42 bin 400 dolar seviyelerine kadar geri çekildi.İki numaralı kripto para Ethereum'un fiyatı da bugün yüzde 4'lük düşüşle 2 bin 500 dolar seviyelerine geriledi. Ethereum'da dün 2 bin 710 dolar seviyesi görülmüştü.SEC, spot Bitcoin ETF başvurularını onayladığını duyurmasının ardından SEC Başkanı Gary Gensler, komisyonun Mart 2023'e kadar 20'den fazla spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamadığını hatırlatarak, bunlara benzer yeni bir dizi başvuruyla karşı karşıya olduklarını ancak koşulların değiştiğini ifade etmişti.ABD'de federal mahkemenin geçen yıl SEC'in Grayscale'in bu kapsamdaki başvurusunu reddetmesini hatalı bulduğunu anımsatan Gensler, ileriye yönelik en sürdürülebilir yolun spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesi ve alım satımını onaylamak olduğunu düşündüğünü belirtmişti.Bu gelişmenin ardından kripto para piyasaları tarafında oynaklık öne çıkarken, 11 ETF başvurusunun onaylanmasısının ardından ETF'lerin 4 milyar doları aşan hacme ulaşması dikkati çekmişti.ABD merkezli yatırım şirketi SkyBridge Capital'in kurucusu Anthony Scaramucci, Bitcoin fiyatındaki düşüşün kısmen Grayscale Bitcoin Trust'ın satışlarından kaynaklandığını ileri sürdü.Grayscale direktörü Zach Pandl ise, Scaramucci'nin iddiasını reddederek "Bir Bitcoin ürünü almak için başka bir Bitcoin ürününü satmak fiyatı etkilemez" dedi.Bloomberg TV'ye konuşan Scaramucci, Bitcoin'deki düşüşün ikinci nedeni olarak, Kasım 2022'de iflas eden kripto para borsası FTX'in iflas kapsamında elindeki Bitcoin'leri satmasına işaret etti.Ünlü fon yöneticisi, Bitcoin'de satış baskısının 6-8 gün içinde sona ereceğini öne sürdü.