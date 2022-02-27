Samanyolu Haber /Dünya / "Bizi nükleer bombalarla vursanız bile..." /27 Şubat 2022 18:21

"Bizi nükleer bombalarla vursanız bile..."

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 3. günü de geride bıraktı. İki ülke arasında Belarus'ta 'önkoşulsuz' görüşme yapılacağı açıklandı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 3. günü de geride bıraktı. İki ülke arasında Belarus'ta 'önkoşulsuz' görüşme yapılacağı açıklandı.

UKRAYNA'DAN İLK AÇIKLAMA

Görüşme kararı sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ''Bu Başkan Putin ve Ukrayna halkının arasındaki bir savaştır. Ama biz bu savaşı kazanacağız'' dedi ve şöyle devam etti:

"Birkaç gün önce savaş başladığında Rusya hiçbir şekilde masaya oturmayı planlamıyordu ancak ciddi kayıplardan sonra masaya oturmaya hazırız dediler ancak ön koşullar ortaya attılar. Rus ordusu bunun üzerine ciddi kayıplar verdiler ultimatom ve ön koşuldan vazgeçtiler. Zaten bu bile başlı başına Ukrayna için zaferdir''

Kuleba, ''Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin savaşa dahil olmasına ramak kalmıştı. Bu nedenle Zelenski telefonla görüştü Belarus ile. Biz de Ukrayna ve Belarus sınırında bir heyet göndermeye karar verdik. Buraya gidip Rusya'nın ne söylediğini dinlemek istiyoruz. Belarus Cumhurbaşkanı tarafından Zelenskiy'e teminat verildi, Ukrayna'ya karşı hiçbir silah gücü kullanılmayacağını ifade etti. Ülkemizi tamamen savunana kadar durmayacağız. Böyle müzakerelerde barış ortaya çıkar ve savaş biterse iyi olacaktır. Tek bir karış toprağımızdan fedakarlık etmeyeceğiz. Zelenski, uluslararası bir lejyon kurdu, normal vatandaşlar. Ülkeyi korumak için silahlanmak istediler. Rusya'nın caydırıcı silahları alarma geçiriyor olması bizi durduramaz. Bizi nükleer bombalarla vursanız bile yenemezsiniz" dedi.
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