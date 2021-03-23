BM'den Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi tepkisi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Michelle Bachelet, "Türkiye'nin sözleşmenin müzakeresindeki aktif rolü ve Mart 2012'de parlamentosunda sözleşmeyi onaylayan ilk ülke olarak sürece öncülük ettiği düşünüldüğünde, çekilme kararı daha da şoke edici oluyor" dedi.







Erdoğan'ın sözleşmeden çekilme kararını 'geriye atılmış bir adım' olarak nitelendiren Bachelet, karar karşısında şaşkınlığını da ifade etti.





Sözleşmenin, kadınlara karşı her tür şiddetle mücadelede önemli bir bölgesel insan hakları sözleşmesi olduğuna dikkat çeken Bachelet, insan haklarıyla ilgili kaygılarını dile getirdi ve demokratik kazanımların azalmasının altını çizdi.





Bachelet, kadına yönelik şiddeti yok etmekte küresel bir taahhüt ve siyasi irade gerekirken, sözleşmeden çekilmenin dünyaya yanlış bir mesaj gönderdiğini hatırlattı ve, "Türkiye'ye sözleşmeden çekilme kararını geri alma çağrısında bulundu.





BM Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü Dubravka Simonoviç de, "Karar, kadına karşı şiddettin arttığı bir dönemde, kadınların selameti ve güvenliğinin korunmasını zayıflatıyor ve onları daha da risk altına alıyor" dedi.