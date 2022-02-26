Samanyolu Haber /Gündem / Boğazlar Ruslara kapatılacak mı? /26 Şubat 2022 20:38

Boğazlar Ruslara kapatılacak mı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna lideri Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. İstanbul Kıyı Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın Rus gemilerinin geçişine açık olduğunu açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Erdoğan'ın, Zelenski'ye "Bir an önce ateşkes ilan edilmesi için çaba gösteriyoruz" dediği ifade edildi.

ZELENSKI'DEN TEŞEKKÜR
Zelenski, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Erdoğan ve Türk milletine teşekkür ettiğini ifade etti. Zelenski, "Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması bugün, Ukrayna için askeri ve insani destek olarak son derece önemlidir. Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak" dedi.

Gazeteci Ragıp Soylu'ya konuşan bir Türk yetkili ise Türkiye'nin henüz böyle bir karar almadığını belirtti. Ayrıca, konuyla ilgili bilgisi olan bir Türk yetkili Reuters'e verdiği demeçte, Türkiye'nin Çanakkale ve İstanbul boğazlarını Rus gemilerine kapatma kararı almadığını söyledi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA
Interfax'ın haberine göre; Rusya, boğazların Rus savaş gemileri için kapatılmasına ilişkin Türkiye tarafından hiçbir resmi açıklama yapılmadığını söyledi.

İSTANBUL KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: BOĞAZLAR RUS GEMİLERİNİN GEÇİŞİNE AÇIK
İstanbul Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nden Sputnik'e yapılan açıklamada Türkiye'deki boğazların, Rus gemilerinin geçişine açık olduğu bilgisi verildi. Sözcü, “Boğazlar açık. Bize böyle bir kararın bilgisi gelmedi” dedi.
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