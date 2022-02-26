Samanyolu Haber /Gündem / Belçika Romanya'ya 300 asker yolluyor /26 Şubat 2022 20:44

Belçika Romanya'ya 300 asker yolluyor

Belçika, Romanya'ya 300 asker konuşlandıracağını ve Ukrayna'ya makineli tüfek göndereceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekâtı nedeniyle ülkesinin NATO'nun doğu kanadını güçlendirme çabalarını arttıracağını kaydetti. De Croo, Romanya'ya 300 asker konuşlandıracağını söyledi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada De Croo, "Belçika, dün unsurları harekete geçirilen NATO Acil Müdahale kapsamında sorumluluğunu üstleniyor. Mevcut aşamada 300 Belçika askeri Romanya'da konuşlandırılacak" dedi.

De Croo, Belçika'nın Ukrayna'ya 2 bin makineli tüfek ve 3 bin 800 ton yakıt yollayacağını da sözlerine ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belçika Romanya'ya 300 asker yolluyor Sonraki Haber >>

'Kemal Gülen ile MC Haber'

'Kemal Gülen ile MC Haber'

Andrey Rublev'den Rusya-Ukrayna savaşına tepki!

Andrey Rublev'den Rusya-Ukrayna savaşına tepki!

İmha edilen bir Rus konvoyu

İmha edilen bir Rus konvoyu

Ukraynalı çocuktan Putin'e mesaj: Ordunu geri çek

Ukraynalı çocuktan Putin'e mesaj: Ordunu geri çek

Rus zırhlı aracı otomobili 'zevk için' ezdi

Rus zırhlı aracı otomobili 'zevk için' ezdi

Tüm seçim anketleri yalan söylüyor... Neden mi?

Tüm seçim anketleri yalan söylüyor... Neden mi?

Rus helikopterleri sivil ayrımı gözetmeksizin bombalıyor

Rus helikopterleri sivil ayrımı gözetmeksizin bombalıyor

Ukrayna sokaklarından inanılmaz çatışma gürüntüleri

Ukrayna sokaklarından inanılmaz çatışma gürüntüleri

Rusya Kiev’de sivillerin yaşadığı binayı füzelerle vurdu

Rusya Kiev’de sivillerin yaşadığı binayı füzelerle vurdu

Tut Elimden Tut ki Edemem Sensiz

Tut Elimden Tut ki Edemem Sensiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:51:23