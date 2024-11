Buenos Aires'te düzenlenen Uluslararası Eğitim ve Diyalog Konferansı'na büyük övgü

Latin Amerika’da ilk konferans 2016 yılında Sao Paulo’da yapıldı. Konferansa diğer ülkelerden katılan akademisyenlerin Buenos Aires’teki Uluslararası Hizmet konferansının kendi ülkelerinde organize etmek istedikleri konferanslar için örnek oluşturduğunu, Hizmet Hareketi’ni akademik çevreler tarafından kendi ülkelerinde de ele almak istediklerini ifade ettiler.











10 farklı ülkeden 250’nin üzerinde akademisyenin, sivil toplum ve dini liderin katılımıyla gerçekleşen konferansta Fethullah Gülen Hocaefendi’nin öğretilerinden Hizmet’in eğitim ve diyalog faaliyetlerinin dünya barışına katkılarına, İslam, barış ve demokrasi konularından kadınlar ve barış kültürüne farklı disiplinlerden konular ele alındı.7 Kasım’da Universidad Del Museum Social Argentino’da başlayan konferans Prof. Scott Alexander’ın konuşması ve Mons. Jorge I. García Cuerva – Buenos Aires’in baş piskoposunun konferansa gönderdiği mesajın okunmasıyla açıldı.Konferansın birinci gününde üç oturumda Bir Barış Hareketi Olarak Hizmet, Diyalog, Din ve Kültür ve Eğitimin Dönüştürücü Rolü konuları ele alındı.Konferansın birinci günü, 150 seçkin misafirin katıldığı Palacio Paz’da verilen akşam yemeğiyle tamamlandı.İslam, Barış ve Demokrasi paneliyle başlayan konferansın 2. günü, Kadın ve Barış Kültürü oturumuyla devam etti.Perú’daki Universidad del Pacifico’dan konferansa katılan Dr. Fernando Armas, Uluslararası Diyalog ve Eğitim konferansının birkaç farklı yönden önemli olduğunu ifade etti. ‘’Konferans bir yandan, bugün Latin Amerika’da Hizmet ve Müslüman dinini araştıran akademisyenlerin katkılarını ifade edebilecekleri bir platform sunuyor. Diğer yandan, yaptıkları araştırmalarla İslam ve Hizmet’in bölge insanları tarafından daha yakından tanınmasına imkân sağlıyorlar. Genel olarak Müslümanlar hakkında bilgi eksikliği göz önüne alındığında, konferansın bu misyonu çok önem arz ediyor. Aynı zamanda bu konferanstaki sunumlarla Hizmet Hareketi’nin samimi ve inanarak destek verdikleri dinler arası ve kültürler arası diyalog faaliyetleriyle barışa ve demokrasinin gelişmesine katkılarını öğrenme imkânı bulduk. Bu konferansı devamında organize edilecek diğer konferanslarla kurumsallaştırarak Latin Amerika’da referans bir akademik foruma dönüştürelim.’’ diyerek duygularını ifade etti. Dr. Armas benzer Hizmet konferansını Universdad del Pacifico’da 2026’da yapmak istediklerini katılımcılara ifade etti.Meksika UNAM (National Autonomous University of Mexico)’den Dr. Arturo Salcedo, şöyle konuştu: ‘’Bu konferans vesilesiyle ?Latin Amerika'da saygı, çoğulculuk ve barış gibi ortak değerlere dair sesler duymaya ve her şeyden önce diyalog yoluyla birbirini tanıma fırsatını sundu.Etkinliğin Latin Amerika'da yapılması, Latin Amerika'da Hizmet okuyanların, bilmeyenlerin ve Hareketi yaşayanların da katılması açısından övgüye değerdir. Ayrıca konferans katılımcılarının Hizmet değerlerini doğrudan görmelerine imkan sağladı. Ayrıca, bu konferansta sunulan akademik araştırmaları ve paylaşılan mesajları basılı ve dijital kanallarla vakit kaybetmeden burada olamayan daha fazla kişiyle paylaşmak gerekir. Orta vadede, örneğin gelecek yıl, konferansın başka bir Latin Amerika ülkesinde düzenlenmesini temenni ediyorum. Bu konferansın periyodik hale gelmesi, akademisyenlerin, öğrencilerin, her türden ve her kökenden insanın bir araya geldiği, kendilerini insan yapan (hümanizm anlamında) değerleri paylaşan bir gelenek haline gelmesi ideal olacaktır.’’Centro de Dialogo Intercultural Alba kurumunun direktörü Sümeyra Nur Korkut da Arjantin’de gerçekleşen Hizmet konferansı vesilesiyle 20 yılı aşkın bir süredir Latin Amerika’da yapılan Hizmet faaliyetlerinin meyvelerine tanıklık ettiklerini ifade etti. Konferansın hazırlıkları sürecinde Hocaefendi’nin vefat haberini almak bizi derinden etkilemiş olsa da konferansın öneminin daha arttığına inandıklarını söyleyen Sümeyra Korkut ‘’Partner kurumların artan desteğiyle konferans planlamalarına daha motive bir şekilde çalışmaya devam ettik.’’ dedi. Korkut ayrıca ilki 2016 yılında Sao Paola’da yapılan Hizmet konferansının 2.si 8 yıl sonra geniş bir katılımla Buenos Aires’te yapılmış oldu. Katılan akademisyenler ara vermeden konferansın başka ülkelerde de yapılması gerektiğini, bunun için her türlü desteğe hazır olduklarını söylediklerini ifade etti.Kapanış programında konuşan gazeteci ve yazar Ricardo Sanchez, ‘’Eğer bugün Hizmet olmasaydı, bizim bir Hizmet hareketi ortaya çıkarmamız gerekirdi’’ diyerek Hizmet Hareketi’nin yaptığı eğitim, diyalog ve insani yârdim faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı.Konferansın kapanışı Arjantin meclisinde verilen konuşmacıların, katılımcıların ve misafirlerin katıldığı kapanış yemeğiyle sona erdi.