Büyük yenilgi sonrası AKP yeni arayışlara girdi: Parlamenter sisteme dönebilir

Yerel seçimlerde CHP’nin birinci parti olması ve AKP’nin yenilgisi, Türkiye siyasetinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Kulis bilgilerine göre, Erdoğan’ın yeniden aday olması zor görülüyor ve bu durum, parlamenter sistem önerisinin gündeme gelmesine yol açabilir





Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş’in haberine göre, CHP’nin yerel yönetimlerdeki performansı ve Erdoğan’ın ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalması, gelecek seçimlerdeki stratejileri etkileyebilir2.





Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili ciddi açmazları olduğu ve Mehmet Şimşek gibi isimlerin varlığına rağmen çözüm bulunamadığı belirtiliyor. Türk seçmeninin, mevcut ekonomik durum karşısında nasıl bir tepki vereceği ve CHP’nin ülkeyi yönetme kapasitesini nasıl göstereceği merak konusu2. CHP’nin genç bir genel başkanı olduğu ve partinin yerel yönetimlerdeki başarısının, siyasi geleceği için önemli olduğu vurgulanıyor2.





Bu durum, AKP’nin siyasi stratejilerinde değişiklik yapmasına neden olabilir ve parlamenter sisteme geçiş önerisi, iktidar blokunun zayıflaması anlamına gelebilir





Ancak, başbakanlık için herhangi bir sınırlama olmadığından, Erdoğan’ın farklı yollarla ülkeyi yönetmeye devam etme şansını deneyebileceği ifade ediliyor2



