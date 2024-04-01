Büyükelçi konutuna hava saldırısı: Üst düzey isim öldürüldü

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.









Sözcü'de yer alan habere göre Suriye’nin başkenti Şam’da İran Büyükelçiliği’nin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlendi.İran medyası saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini yazdı. Saldırıda İran'ın Şam Büyükelçisi'nin konutunun ve diplomatik misyonunun bulunduğu binanın hedef alındığını ifade edildi.Reuters, İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Rıza Zahedi'nin de dahil olduğu 6 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Haber, İran medyası tarafından da doğrulandı.İran’ın Şam Büyükelçisi, saldırıyla ilgili ilk yaptığı açıklamada “Tahran’ın yanıtının sert olacağını” belirtti.Saldırıda binanın büyük ölçüde yıkıldığını ve komşu binaların da hasar gördüğü belirtildi.