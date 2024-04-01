Samanyolu Haber /Dünya / Büyükelçi konutuna hava saldırısı: Üst düzey isim öldürüldü /01 Nisan 2024 19:35

Büyükelçi konutuna hava saldırısı: Üst düzey isim öldürüldü

İsrail, Suriye'deki hava saldırısında İran'ın Şam Büyükelçisinin konutunun ve diplomatik misyonunun bulunduğu binayı hedef aldı. Saldırıda İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isminin öldürüldüğü açıklandı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Suriye’nin başkenti Şam’da İran Büyükelçiliği’nin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlendi.

İran medyası saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini yazdı. Saldırıda İran'ın Şam Büyükelçisi'nin konutunun ve diplomatik misyonunun bulunduğu binanın hedef alındığını ifade edildi.

Reuters, İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Rıza Zahedi'nin de dahil olduğu 6 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Haber, İran medyası tarafından da doğrulandı.

"TAHRAN'IN YANITI SERT OLACAK"

İran’ın Şam Büyükelçisi, saldırıyla ilgili ilk yaptığı açıklamada “Tahran’ın yanıtının sert olacağını” belirtti.

Saldırıda binanın büyük ölçüde yıkıldığını ve komşu binaların da hasar gördüğü belirtildi.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Büyükelçi konutuna hava saldırısı: Üst düzey isim... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:46:28