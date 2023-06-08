Samanyolu Haber /Gündem / 'Can Atalay'a Özgürlük Eylemi'ne " polis müdahalesi /08 Haziran 2023 14:30

'Can Atalay'a Özgürlük Eylemi'ne " polis müdahalesi

Hatay'dan TİP milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu Can Atalay için Türkiye'nin dört bir yanında hukukçular adliye önüne gitti. Atalay için Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen hukukçulara polis müdahale etti.

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Hatay’dan Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu Can Atalay’ın halen cezaevinden tahliye edilmemesine yönelik tepkiler sürüyor. Hukukçular 7 ilde Can Atalay için eşzamanlı eylem düzenliyor.

Atalay için Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen hukukçulara polis müdahale etti.

Görevine başlayamayan tek milletvekili
Milletvekilliği seçimlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. döneminde görev alacak isimler Genel Kurul'da yemin ederek görevine başlarken, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay ise cezaevinden tahliye edilmedi ve görevine başlayamayan tek milletvekili oldu.
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