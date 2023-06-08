Hatay’dan Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu Can Atalay’ın halen cezaevinden tahliye edilmemesine yönelik tepkiler sürüyor. Hukukçular 7 ilde Can Atalay için eşzamanlı eylem düzenliyor.







Atalay için Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen hukukçulara polis müdahale etti.





Görevine başlayamayan tek milletvekili



Milletvekilliği seçimlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. döneminde görev alacak isimler Genel Kurul'da yemin ederek görevine başlarken, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay ise cezaevinden tahliye edilmedi ve görevine başlayamayan tek milletvekili oldu.