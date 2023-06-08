Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Veliaht Prens Washington ile Moskova arasını mı düzeltmeye çalışıyor? /08 Haziran 2023 14:29

Suudi Veliaht Prens Washington ile Moskova arasını mı düzeltmeye çalışıyor?

Suudi Veliaht Prens Washington ile Moskova arasında arabulucu oldu

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com- Moskova 

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Sonra ise Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
ABD dışişleri Bakanlığı görüşmede özellikle temiz enerji ve teknoloji alanlarında ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesinin ele alındığını bildirdi.

Aynı zaman diliminde ise Rusya lideri Putin’in Suudi Veliaht Prensi bin Selman ile telefon görüşmesi yaptı.

Selman-Putin görüşmesinin ABD dışişleri bakanı görüşmesinden sonra gerçekleşmiş olması, zamanlama bakımında Ukrayna da dahil Rusya’yı ilgilendiren bir çok konunun gündeme geldiği yorumlarını beraberinde getirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, liderler görüşmede ticari bağların geliştirilmesi, yatırım, lojistik ve enerji alanlarında projelerin hayata geçirilmesi konularını ele aldı.

Tarafların görüşmede enerji piyasasında istikrarın sağlanması konusunu da ele aldıklarına dikkat çekilen açıklamada, “Dünya enerji piyasasında istikrarın sağlanması konusu ayrıntılı olarak ele alındı. Her iki taraf, petrol arzı ve talebi arasındaki dengeyi korumak için zamanında ve etkili adımların atılmasını mümkün kılan ‘OPEC+’ çerçevesindeki işbirliği düzeyini takdirle karşıladı” denildi.

Açıklamaya göre Putin ve bin Selman ayrıca Riyad'da bakanlar düzeyinde yapılan toplantıda petrol ile ilgili varılan anlaşmaların önemine dikkat çekti.

Financial Times’ın haberine göre, Suudi Arabistan, BRICS’in bünyesinde bulunan Yeni Kalkınma Bankası’na katılma konusunu da görüşüyor.

Banka yetkilileri, Ortadoğu'nun artık Suudi Arabistan Krallığı'na büyük önem verdiğini ve onunla "nitelikli bir diyalog" yürütüldüğünü söyledi.
Haberde, Suudi Arabistan'ın örgüte girmesinin banka üyeleri arasındaki bağları güçlendirmeye yardımcı olacağı vurgulanıyor.
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