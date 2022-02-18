Çanakkale köprüsünün açılışı Erdoğan’ın doğum günü için öne çekildi





Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü olan 18 Mart’ta hizmete alınacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü için 26 Şubat’ta yapılacak. Köprünün maliyeti 3,1 milyar Euro’nun üzerinde.







Çanakkale’nin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en uzun asma köprüsü olarak tanıtılmıştı. Daha önce köprünün, tarihe ‘Çanakkale geçilmez’ sözünün yazıldığı 18 Mart Deniz Zaferi’nin yıldönümünde açılacağı açıklandı. Ancak köprünün açılış tarihi öne çekildi. Cumhuriyet’in haberine göre Erdoğan, önceki günkü açıklamasında köprünün 26 Şubat’ta açılacağını duyurdu. 26 Şubat, Erdoğan’ın doğum günü.