Samanyolu Haber /Gündem / Çanakkale köprüsünün açılışı Erdoğan’ın doğum günü için öne çekildi /18 Şubat 2022 15:02

Çanakkale köprüsünün açılışı Erdoğan’ın doğum günü için öne çekildi

Çanakkale Zaferi ve Çanakkale savaşı şehitlerine Erdoğan'ın gölgesi düştü. Daha önce tarihi zaferin yıldönümünde açılacağı açıklanan 1915 Çanakkale köprüsünün açılışı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için erkene çekildi.

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Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü olan 18 Mart’ta hizmete alınacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü için 26 Şubat’ta yapılacak. Köprünün maliyeti 3,1 milyar Euro’nun üzerinde.

Çanakkale’nin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en uzun asma köprüsü olarak tanıtılmıştı. Daha önce köprünün, tarihe ‘Çanakkale geçilmez’ sözünün yazıldığı 18 Mart Deniz Zaferi’nin yıldönümünde açılacağı açıklandı. Ancak köprünün açılış tarihi öne çekildi. Cumhuriyet’in haberine göre Erdoğan, önceki günkü açıklamasında köprünün 26 Şubat’ta açılacağını duyurdu. 26 Şubat, Erdoğan’ın doğum günü.
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